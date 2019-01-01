كاسيميرو: نحتاج للتحسن ولكن لم نمّل الانتصارات

ريال مدريد خسر من ليجانس في كأس الملك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، أن أداء الفريق واللاعبين بحاجة للتحسن، ولكن رفض الاتهامات بأنه فقدوا الدافع للانتصارات.

وخسر ريال مدريد بهدف نظيف أمام ليجانس مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا، ولكن عبر لسابق فوزه بثلاثية ذهاباً.

وقال كاسيميرو مع "بي إن": "خسرنا ولكن تأهلنا، هذا ما بحثنا عنه، الشوط الأول افتقدنا العمق، الثاني كان أفضل، في المجمل كانت هزيمة جيدة". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "يجب أن ننظر للأمام، دائماً نلعب للانتصار، لسنا في أفضل حال، يجب أن نكون صرحاء، ولكن لم نتعب أو نمّل الانتصارات".

وأكمل البرازيلي: "لا زلنا في البطولات الثلاث، الليجا الأصعب في العالم، ولكن نعرف أننا متراجعين، ولكن سنواصل العمل للتتويج في نهاية العام وإسكات الانتقادات".

ويعاني ريال مدريد من تذبذب على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة، إذ خسر من ريال سوسيداد ثم فاز على بيتيس في الليجا.