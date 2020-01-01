كاسيميرو: لاعبو ريال مدريد يساعدون الفقراء ويجب عودة كرة القدم

من المهم عودة كرة القدم الآن..

اعتبر كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، أن عودة الحياة لكرة القدم في إسبانيا ضرورية للغاية، إذ أنها ستثبت أن المجتمع يمكن أن يعود لطبيعته مرة أخرى في النهاية بعد جائحة فيروس كورونا.

وتأمل كرة القدم الإسبانية في أن تعود مجددًا في شهر يونيو المقبل، وقد اتخذت السلطات الحكومية بالتعاون مع الاتحاد ورابطة الليجا أولى خطوات العودة من خلال السماح للأندية بالتدرب بالأسبوع الماضي.

التدريبات لا تزال فردية، ولكن مع نجاح التجربة الألمانية بعودة البوندسليجا للحياة مساء السبت، ومع الفحوصات الدورية للاعبين في الليجا، يتوقع أن يُسمح للأندية بالتدريب الجماعي هذا الأسبوع.

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كاسيميرو في تصريحات لقناة ريال مدريد قال "إنها خطوة مهمة حقًا، ليس فقط لكرة القدم بل أيضًا للمجتمع كله، فهي خطوة ستُظهِر للناس أن العودة للحياة الطبيعية ممكنة.".

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل بأن يكون الناس خارج بيوتهم. أعتقد أننا إذا امتثلنا للتدابير الصحية التي يتعين عليها اتباعها، فيمكننا أيضًا القيام بذلك.".

"كان العمل في المنزل هامًا وقمنا بالأشياء التي طلبها منّا النادي وفريق التدريب. الرجال يعملون بشكلٍ جيد ويظهر في عودتنا أن اللاعبين حقًا عملوا بصورة جيدة في المنزل."

"لقد تم الحفاظ على المستوى البدني ويمكنك أن ترى ذلك في ملعب التدريبات."

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في الوقت نفسه، فقد كشف الدولي البرازيلي على أنه وكل لاعبي النادي الملكي يبذلون قصارى جهدهم من أجل مساعدة المتضررين من أزمة كورونا، فقال "لقد حاولت مساعدة الناس قدر المستطاع.".

وأتم "ليس أنا فقط، بل أيضًا اللاعبين الآخرين في النادي، هذا هو أهم شيء. من المهم أيضًا رسم الابتسامة على وجوه الناس في أوقات صعبة مثل هذه.".

الجدير بالذكر أن لاعبي ريال مدريد قد وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 10% إلى 20% لمساعدة النادي على المرور من الأزمة الاقتصادية الراهنة.