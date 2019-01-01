كاسيميرو عن هازارد: كرة القدم تتمحور حول الأهداف

كاسيميرو نجم ريال مدريد يدافع عن زميله البلجيكي إيدن هازارد عقب البداية المحبطة له في صفوف الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ملعب ريال مدريد عن زميله البلجيكي إيدن هازارد المنضم حديثًا من صفوف تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن هازارد في حاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم.

"هازارد يحاول بكل ما لديه لكن كرة القدم تتمحور حول الأهداف في الأساسي، الجميع يعرف أنه ضمن أفضل خمس لاعبين في العالم".

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وأضاف: "بالنسبة لهازارد أو لأي لاعب جديد من الطبيعي أن يحصل على فترة حتى يتأقلم مع الفريق، هذا أمر معتاد".

وأكمل عن مباراة الأمس: "خلال الشوط الأول من المباراة لم نقدم أفضل ما لدينا ولم أشاهد الجماهير وهي تغادر الملعب غاضبة لكن في الشوط الثاني شاهدت دعمهم لنا كما لم أشاهده من قبل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل بشق الأنفس أمام فريق كلوب بروج بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.