كاسيميرو: سنقاتل على الفوز والكل نسي تاريخ زيدان سريعًا

كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد يؤكد صعوبة مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ.

أكد كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره بوروسيا مونشنجلاباخ في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاسيميرو في المؤتمر الصحفي للمباراة، وأكد خلالها أن الفريق سيقاتل على الفوز كما دافع عن مديره الفني زين الدين زيدان.

وقال كاسيميرو: "الكل يعلم أن لقاء الغد بالنسبة لنا مواجهة نهائية، علينا أن نلعبها بتلك الطريقة، وهنا اعتدنا أن نحقق الفوز في النهائيات، علينا أن نقدم كل ما لدينا".

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وأضاف مدافعًا عن زين الدين زيدان: "التاريخ الذي صنعه في صفوف ريال مدريد يتحدث عن نفسه، لكن كل شيء يتم نسيانه بسرعة كبيرة هنا".

وأكمل: "نحن نمر بواحد من أغرب المواسم، ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام، كما أننا لم نستطع أن نتحضر بشكل جيد في بداية الموسم ، لكن في النهاية الكل يعاني في الوقت الحالي".

وأردف: "مواجهة الغد هي الأهم بالنسبة لنا هذا الموسم، سنلعب أمام المتصدر وعلينا أن نحترمهم، نسلعب حتى الموت وفقط نريد الفوز".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في مجموعته بنفس رصيد شاختار دونتسك بسبع نقاط وعليه الفوز على بوروسيا مونشنجلاباخ لضمان التأهل.