كاسيميرو: زيدان لم يغادر ريال مدريد أبدًا

تعرف على تصريحات كاسيميرو بشأن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

أكد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، أنّ زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، لم يغادر مطلقًا وكان دائمًا قريبًا من النادي.

زيدان عاد لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر فقط من الرحيل بنهاية الموسم الماضي.

وقال البرازيلي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مدربنا هو أيقونة في النادي منذ أن كان لاعبًا وهو أكثر من مجرد مدير فني".

وتابع: "زيدان أظهر أنّه أكثر من مجرد مدرب ولا يمكن اعتباره غادر النادي مطلقًا لكونه قريبًا منا طوال الوقت ويتابع كل ما يحدث في ريال مدريد".

متوسط ميدان الملكي أشار إلى أنّ المدرب الفرنسي صار أحد عوامل ريال مدريد الأساسية للقتال على البطولات والفوز بالألقاب كما أنّه قادر على جلب الصفقات التي تساعد الفريق.

🔴⚪️ ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم لاعب سان جيرمان https://t.co/sYxjX33H6Y pic.twitter.com/QLDxHGv65Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

ريال مدريد تعاقد مع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي في صفقة أشاد بها كاسيميرو لكون اللاعب مطلوب في عديد الأندية.

وأردف: "لا أنسى أول مباراة لعبتها مع ريال مدريد في 2013 تحت قيادة جوزيه مورينيو. لقد منحني ثقة كبيرة وجعلني أشارك في المباريات وأخبرني أنني أفضل خط وسط في العالم".

واختتم: "الجميع يعرف قيمة كريستيانو رونالدو في النادي وهو أحد الأساطير الخالدة في الفريق ونحترمه حتى بعد رحيله. لديّ عقد حتى 2021 ولكني أود الاستمرار حتى الاعتزال".

زيدان خاض أول مباراة ضد ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وانتصر بثنائية نظيفة.