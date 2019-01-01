كاسيميرو: بوجبا قادر على التأقلم في ريال مدريد

تعرف على تصريحات كاسيميرو حول إمكانية ضم بوجبا وهازارد وموسم بنزيما وتراجع مستوى مارسيلو

أكد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، أنّ بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، قادر على تقديم الإضافة للنادي الملكي كما أشاد بمستوى كريم بنزيما.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كريم بنزيما يلعب كمهاجم صريح وكذلك صانع ألعاب، أعتقد أنّ الموسم الحالي هو الأفضل له على الإطلاق. إنّه لاعب عظيم وشرف لي مزاملته".

وتابع: "ريال مدريد دائمًا يعود، هذه رسالتي للجمهور. سوف نصبح أكثر قوة في الموسم المقبل وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا في المواجهات المتبقية".

وحول إمكانية التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، علّق: "نمتلك أفضل لاعبين في العالم والفريق من يحدد الصفقات والثنائي مميز. بوجبا قادر على التأقلم على أي طريقة لعب لكنّه الآن في مانشستر يونايتد".

كاسيميرو رفض التعليق على عقوبة دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أنّ الدوري الإسباني يضم خيرة الحكام في أوروبا ويجب احترام قرارتهم.

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وحول التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، أوضح: "عليك بسؤال رئيس النادي حول الأمر، إنّه لاعب مميز ويضيف الكثير لأي فريق يلعب له".

وأردف: "جاريث بيل يمتلك الكثير من الخبرات ويساعدنا في الموسم ولا نحب الأخبار التي تتعلق برحيله، كما أنّ مارسيلو لاعب عظيم ومنذ فترة ليست بالبعيدة كان البعض يعتبره أفضل ظهير أيسر. تراجعنا جميعًا في الموسم الحالي".

واختتم: "لا نهتم بما يقوم به برشلونة بل نركز فقط على المباريات السبع المتبقية لنا في الموسم، ولو حقق النادي الكتالوني لقب دوري أبطال أوروبا فسوف نهنئه".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي وخرج من نصف نهائي كأس الملك ويبتعد عن صدارة الدوري بفارق 13 نقطة.