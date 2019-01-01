كاسيميرو: كفى حديثاً عن رونالدو وفينيسيوس ليس سبب خسارة ريال مدريد

سقوط جديد للملكي أمام البلوجرانا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض كاسيميرو، متوسط ميدان ريال مدريد، تحميل مواطنه فينيسيوس جونيور الهزيمة أمام برشلونة، وطالب الإعلام بالتوقف عن الحديث عن لاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو.

وسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في "سانتياجو بيرنابيو" بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، ليودع المسابقة بعد سابق التعادل بهدف لمثله ذهاباً.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها "آس": "كفى حديثاً عن لاعب ليس موجوداً هنا، الأسبوع الماضي كان الحديث عن جودة بنزيما وفازكيز، لا يمكننا الحديث عن رونالدو لأنه ليس لاعباً في ريال مدريد".

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وأضاف: "افتقدنا للهدف، ولكن اللاعبون الكبار يقدمون أداء طيب، وخصوصاً كريم الذي يمر بموسمه الأفضل هنا في مدريد".

وواصل البرازيلي: "الحديث عن فينيسيوس بالسلب ظالم، شجاع ولا يخشى شيء وما يقدمه في عمر أمر هائل".

وختم: "خسرنا بشرف، ولكن الحزن يسيطر، لم نفشل لأننا في نصف النهائي، ولكن سنحاول مجدداً".

ويستضيف ريال مدريد برشلونة مجدداً مساء السبت المقبل على "سانتياجو برنابيو"، ولكن ضمن مباريات الليجا.