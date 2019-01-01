كاسيميرو: الخسارة صعبة ولكننا نفكر فيما هو آت

كاسيميرو يتحدث عقب خسارة ريال مدريد أمام فالنسيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي كاسميرو إن الخسارة أمام فالنسيا قاسية، ولكنها يجب ألا تؤثر على المباريات المقبلة لريال مدريد.

وسقط ريال مدريد أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، ليتكبد زيدان خسارته الأولى في الولاية الثانية.

وبخصوص الخسارة، قال كاسيميرو: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراه في الشوط الأول ولكن في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول جاء الهدف لكن المباراه كانت بأيدينا ، فقط الهدف سمح لهم ان يرتقوا ويرفعوا من إيقاع اللعب، من يسجل هدف يفوز ولقد تعاملنا بشكل جيد لنحقق الفوز ولكن جاء الهدف الثاني"

وأضاف: "أعتقد أنها هزيمة معقدة لكن يجب علينا أن نذهب لمباراه تلو الاخرى، نحن نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا ولكن يجب علينا مواصلة العمل"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "الجميع يعمل بشكل جيد اليوم ولكننا واجهنا خصم عنيد مثل فالنسيا ودائمًا المبارايات هُنا صعبه، لقد سيطرنا على المباراه لكن الهدف الاول صعب علينا المهمه وتأخرنا في إحراز التعادل"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في المباراتين السابقتين أمام سيلتا فيجو وهويسكا، لتكون مباراة اليوم هي الخسارة الأولى لزيدان في حقبته الثانية.