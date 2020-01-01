كاسياس يوضح حقيقة انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد الإسباني

إيكر كاسياس يجتمع مع إريني لوزانو رئيسة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا ويوضح موقفه من انتخابات رئاسة الاتحاد.

كشف النجم إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد وبورتو السابق عن موقفه من استكمال سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

جاء هذا في تصريح صحفي أدلى به كاسياس بعدما اجتمع مع إريني لوزانو رئيسة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا اليوم الإثنين.

وقال كاسياس في تصريح مقتضب للغاية عقب أن انتهى الاجتماع الذي لم يخلو من الحدة: "أنا مستمر في السباق الانتخابي، وترشحي لا يزال قائمًا".

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وكانت لوزانو قد منحت لويس روبيليس الرئيس الحالي للاتحاد الإسباني لكرة القدم الإذن بتقديم موعد الانتخابات عدة أسابيع وهو ما أثار استياء كاسياس.

كاسياس يهدد بالانسحاب من انتخابات الاتحاد بعد تغيير الموعد

وأشارت تقارير صحفية بالأمس أن ذلك القرار سيؤثر على ملف ترشيح كاسياس كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما جعله يفكر في الانسحاب.

وطلب كاسياس من لوزانو الاجتماع بها مساء الأمس قبل أن يجتمعا صباح اليوم، وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" فقد شهد الاجتماع الكثير من الشد والجذب.

جدير بالذكر أن الانتخابات كان من المقرر لها أن تتم بعد بطولة يورو 2020 لكن بعد القرار الأخير سيتم تقديمها لتكون قبل البطولة.