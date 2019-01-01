كاسياس يُهنئ راموس على معادلة رقمه القياسي

القديس يتمنى الأفضل للزميل المدريدي

بتواضع الكبار، هنأ حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس، زميله المدريدي سيرخيو راموس، بعد نجاحه في معادلة رقم القديس في عدد المشاركات الدولية مع لا روخا.

وسجل قائد ريال مدريد حضوره الـ167 مع منتخب بلاده، وذلك في مباراة جزر ألفاروه، التي حسمها المنتخب الإسباني برباعية نظيفة، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وبهذه الرقم، يكون المدافع الأندلسي قد عادل رقم القائد السابق، الذي أنهى مسيرته الدولية وفي جعبته نفس عدد المباريات الدولية.

هاري يتحدث عن طموحات المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة وطموحاته الشخصية كقائد لـ هذا الجيل 🎙️ pic.twitter.com/v3uOZyjw9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وبعد إنجاز راموس الجديد، كتب المعتزل حديثًا عبر حسابه على موقع "تويتر" الاجتماعي "مبروك الوصول لـ167 مباراة، آمل أن يكونوا أكثر من ذلك بكثير. كانت لحظات عظيمة عشناها معًا"، مرفقة بصورة وهما يعانقان بعضهما البعض.