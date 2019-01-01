كاسياس يقترب من التجديد لبورتو

الحارس الإسباني المخضرم يقترب من البقاء لعام آخر مع الفريق البرتغالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس من البقاء مع فريقه بورتو البرتغالي لعامٍ إضافي وفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

الحارس البالغ من العمر 37 عامًا يلعب الموسم الحالي بشكل أساسي مع بورتو وشارك معهم في 34 مباراة من بداية الموسم حتى الآن.

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حارس ريال مدريد السابق أثبت نفسه كحارس أساسي مع بورتو الموسم الحالي، خاصة من رحيل الحارس جوزية سان لفريق أولمبياكوس على سبيل الإعارة.

على الرغم من انتهاء عقد كاسياس الحالي مع بورتو في يونيو من عام 2019، إلا أن حارس ريال مدريد السابق قد يمدد عقده مع الفريق لعام إضافي.

ونجح كاسياس في قيادة بورتو للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار على روما في ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يقابل بورتو نظيره ليفربول الإنجليزي في ربع النهائي.

يشار إلى أن كاسياس المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد يخوض موسمه الرابع مع فريق بورتو.