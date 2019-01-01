كاسياس يطمئن جماهيره بعد إصابته بأزمة قلبية

الحارس الإسباني الأسطوري يغرد عبر حسابه على تويتر بعد إصابته بأزمة قلبية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قام الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس بإرسال رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطمأنهم فيها بعد دخوله إلى المستشفى.

وكان حارس مرمى فريق بورتو قد تعرض لأزمة قلبية صباح اليوم في تدريبات الفريق البرتغالي، ونقل على أثرها إلى المستشفى لعمل أسترة.

كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

وقال الحارس البالغ من العُمر 37 عامًا: "كل شيء تحت السيطرة هما، كان هناك ذعر كبير ولكني بخير الآن، شكرًا لرسائل الحب والدعم من الجميع".

ويخوض كاسياس موسمه الرابع مع فريق بورتو البرتغالي، منذ قدومه من ريال مدريد في صيف عام 2015.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

وكان كاسياس قد توج مع النادي الملكي بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، وفي مسيرته الدولية مع منتخب إسبانيا توج باليورو مرتين وبكأس العالم عام 2010.