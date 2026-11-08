علاقات متوترة .. كاسياس يسحب نجليه من أكاديمية ريال مدريد

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ذكرت تقارير أن أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس اتخذ قرارًا مثيرًا بسحب كلا نجليه من أكاديمية النادي الشهيرة "لا فابريكا". ويُقال إن حارس المرمى الأسطوري السابق غير راضٍ عن غياب التقدم وقلة الفرص الرياضية الممنوحة لابنيه ضمن منظومة الناشئين في فالديبيباس.

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موهبتان في حراسة المرمى تغادران لا فابريكا

سيرًا على خطى والدهما، كان كل من مارتن ولوكاس يتطوران كحارسي مرمى واعدين في العاصمة الإسبانية. لكن فترتهما في لا فابريكا وصلت إلى نهاية مبكرة.

وبحسب AS، فإن القرار رياضي بحت، مدفوع بانتكاسات حديثة واجهها الابن الأكبر. إذ تشير التقارير إلى أن مارتن فقد مكانته ضمن فئته العمرية في النادي، وهو تراجع كلّفه لاحقًا استدعاءً دوليًا.

وغير راضٍ عن هذا الغياب للتقدم، اختار كاسياس التدخل. وفي النهاية، قرر بطل كأس العالم 2010 سحب الولدين من قطاع الناشئين في مدريد بالكامل.

توترات كامنة مع إدارة مدريد

وفي حين يبدو أن المحفز المباشر للرحيل هو مسألة وقت اللعب، فإن الخطوة تتماشى مع قطيعة أوسع بين كاسياس وقيادة البرنابيو الحالية. فعلى الرغم من مكانته الأسطورية، عاش قائد منتخب إسبانيا السابق علاقة متوترة مع هرم النادي خلال العقد الماضي.

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وقد برز هذا الاحتكاك مؤخرًا عندما أُعيد فتح خلافات قديمة مع المدرب السابق جوزيه مورينيو في وثائقي على نتفليكس. وكان هذا الخلاف تذكيرًا بالنهاية المضطربة لمسيرة كاسياس كلاعب في النادي. علاوة على ذلك، لم يتردد صاحب الـ43 عامًا في توجيه انتقادات علنية للفريق الأول، لا سيما استهدافه لدفاع مدريد في الآونة الأخيرة.

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وربما الأهم من ذلك، أن كاسياس دعم بشكل فاعل إنريكي ريكيلمي في مواجهة الرئيس المخضرم فلورنتينو بيريز خلال انتخابات النادي الصيفية. ومن المرجح أن هذا الانحراف السياسي أساء إلى وضعه مع الإدارة الحالية، وربما كان عاملًا في قراره بقطع الروابط مع الأكاديمية.

علاقة متصدعة في البرنابيو

تشتهر لا فابريكا بصقل أفضل المواهب الأوروبية، وكثيرًا ما تستضيف أبناء رموز النادي السابقين. وأن يقطع شخص بمكانة كاسياس روابط عائلته بقطاع الناشئين بالكامل، فهذا يشكل رسالة ذات دلالة كبيرة.

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فهو يسلط الضوء على انهيار الثقة بين أحد أعظم لاعبي مدريد على الإطلاق والمؤسسة التي مثّلها طيلة 25 عامًا. ويوحي سحب ولديه بأن السياسات العالقة خارج الملعب والمظالم الشخصية ربما أفسدت في النهاية بيئتهما في فالديبيباس.

بحثًا عن قطاع ناشئين جديد

ومن المتوقع الآن أن يواصل مارتن ولوكاس مشوارهما الكروي بعيدًا عن العملاق الإسباني. وستكون أولويتهما الملحة إيجاد أكاديمية مناسبة يمكن أن توفر لهما الدقائق المنتظمة اللازمة لتطورهما.

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في غضون ذلك، من المرجح أن يحافظ كاسياس على مسافة من غرفة إدارة مدريد فيما يبدأ ولداه فصلًا جديدًا في مسيرتهما الناشئة.