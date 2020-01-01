كاسياس يستعد - المحكمة الرياضية تحدد موعد انتخابات الاتحاد الإسباني

متى تُقام انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم المقبلة؟

حددت المحكمة الرياضية العليا الإسبانية موعد إقامة انتخابات الاتحاد على منصب الرئيس والتي تُقام في العام الجاري.

إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أعلن دخوله الانتخابات المقبلة لينافس الرئيس الحالي، لويس روبياليس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ المحكمة العليا طلبت تقديم الانتخابات لتكون قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا وكذلك الألعاب الأولمبية.

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وأكدت الصحيفة أنّ سبب القرار هو رغبة المحكمة في حسم رئيس الاتحاد قبل ملف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2030 المشترك مع البرتغال.

وكان كاسياس قد أكد وجود عدد من اللاعبين السابقين الذين يدعمون ترشحه وعلى رأسهم أساطير برشلونة أندريس إنييستا وكارليوس بويول.

جدير بالذكر أنّ روبياليس تولى منصب رئيس الاتحاد في 2017 بعد إقالة أنخيل فيلار لضلوعه في قضايا فساد بعد 29 عامًا في المنصب.