كاسياس: ميسي وُلد موهوباً ولكن رونالدو ليس كذلك

الحارس الفذ يقارن بين النجمين

قارن إيكر كاسياس، الحارس السابق لريال مدريد وبورتو، بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وعاد للحديث عن تعرضه لأزمة قلبية أوقفت مسيرته الكروية.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في 2019 أثناء وقته مع بورتو أجبرته على الابتعاد عن الملاعب بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

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وقال الإسباني مع "ESPN": "كنت محظوظاً، ليس كل الأشخاص يحظون بذلك في مثل تلك الأمور، الواقعة غيرتني تماماً وجعلتني أستمتع بالحياة وافعل ما أحب".

وأضاف: "تحدثت مع أشخاص لم أتكلم معهم منذ مدة وأصبحت أركز على يومي ولا أفكر في المستقبل أو القادم أبداً".

وعن المقارنة بين رونالدو وميسي: "كريستيانو يملك رغبة عارمة أن يكون الأفضل، منذ طفولته آمن بذلك وبلغه، إذا قارنته بميسي فما فعله رونالدو أكثر إبهاراً.

وأكمل: "جميعنا يعرف المهارة التي يحظى بها ميسي، ولكن رونالدو عمل من أجل بلوغ ذلك، أشعر بأننا محظوظون لمشاهدة الثنائي الخارق".

وختم: "من لا يعرف رونالدو ربما يظهر كشخص متعجرف ومغرور، ولكنه على العكس تماماً".

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وزامل كاسياس النجم البرتغالي أثناء الفترة التي قضاها النجمان معاً في صفوف ريال مدريد.