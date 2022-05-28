كاسياس: لو خسر ريال مدريد نهائي الأبطال سأموت

رسالة درامية من حارس ريال مدريد التاريخي

أرسل حارس مرمى ريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، رسالة لعناصر الفريق الملكي قبل المواجهة المرتقبة الليلة ضد ليفربول.

حيث يواجه نادي العاصمة الإسبانية الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وهو ما جعل النجم الأسطوري لريال مدريد يرسل رسالته الدرامية إلى الجميع، حيث أنها ستكون مباراة تاريخية ومرتقبة للغاية.

ماذا قال كاسياس؟

أرسل حارس المرمى رسالة عبر حسابه الرسمي في "تيك توك"، حيث انتشر الفيديو بشكل كبير، لأنها تعود لأحد الأسماء التاريخية لدى ريال مدريد.

وجاء في الرسالة: "سيداتي وسادتي، إذا خسر ريال مدريد الحبيب نهائي دوري أبطال أوروبا ... لا تتصلوا بي، لا تكتبوا لي، لا تبحثوا عني، لأنني سأموت معهم".

وتأتي تلك الرسالة الدرامية بسبب حب كاسياس الكبير للفريق الملكي، حيث قضى معهم الحارس المعتزل 16 عامًا، قبل أن يغادر إلى بورتو في عام 2015.

ماذا عن مواجهة الليلة؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول مساء اليوم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس، في لقاء مرتقب من جميع أنصار كرة القدم حول العالم.

المواجهة ستكون الثالثة بين الريدز والملكي في نهائي الأبطال، حيث سبق وأن فاز الفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني في عام 1981، قبل أن يرد له نادي العاصمة الصفعة في عام 2018.