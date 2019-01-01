كاسياس: لسنا مستعدين لمشاهدة كلاسيكو في نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات كاسياس بشأن مباريات الكلاسيكو وتاريخه في دوري أبطال أوروبا

تحدث إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، حول مشاركاته في دوري أبطال أوروبا واحتمالية خوض كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في النهائي.

كاسياس بدأ مسيرته في ريال مدريد وحقق دوري الأبطال رفقتهم 3 مرات قبل الرحيل في 2015.

وقال كاسياس في تصريحات لموقع "يويفا" الرسمي: "الكلاسيكو هو أكثر منافسة شراسة في العالم، بالطبع هناك العديد من الديربيات لكن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في مستوى آخر، لأن الفريقين يمتلكان دائمًا أفضل النجوم".

وتابع: "لم نرى نهائي لدوري أبطال أوروبا يجمع بين برشلونة وريال مدريد، لا أعتقد أننا مستعدون لذلك بعد، لقد شاهدنا أمرًا ممثالُا في بطولات أخرى مثل كوبا ليبرتادوريس وحتى ديربي مدريد في نهائي التشامبيونزليج، وربما يأتي اليوم الذي نرى فيه هذا اللقاء وسوف يكون صعبًا للغاية".

حارس بورتو تحدث عن مشاركته الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 والذي لم يكن متوقعًا بعد أن حلّ بديلًا لسيزار سانشيز المصاب واصفًا إياه بأنه كان قلقًا في البداية.

واسترسل: "البعض يقول إن باير ليفركوزن لم يكن منافسًا قويًا ولكن هذا ليس حقيقي لقد امتلكوا عددًا من اللاعبين الأقوياء على رأسهم مايكل بالاك وأقصى مانشستر يونايتد ويوفنتوس قبل الوصول لمواجهتنا. سعيد بتحقيق هذه البطولة والتي كانت الثانية لي".

وأردف: "لم أتوقع أبدًا الوصول إلى 100 مباراة في التشامبيونزليج، حينما أتذكر الأمر أجده صعبًا لأنّه يحمل العديد من الأحداث والمشاهد ومنها ما هو جيد وما هو سيء. أهم شيء أنني حققت هذه البطولة 3 مرات".

"لقد قلت أنك لم تخسر بسبب تقنية الفيديو.. فما السبب؟" 🗣️



"لأن الخصم كان أفضل" 🗣️



قالها سيميوني ثم انسحب من المؤتمر الصحفي 👀 pic.twitter.com/Ks44Z3pq0J — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وحكى كاسياس أول مرة تواجد في قائمة الميرنجي في دوري أبطال أوروبا وكانت في 1997 في مباراة ضد النرويج، وقتها كان بعمر 16 عامًا وفي المدرسة حينما جاء المدير وطلب منه الذهاب إلى المنزل وتغيير ملابسه والتوجه إلى المطار للسفر في بعثة الفريق بعد أن اتصلت به والدة الحارس وأخبرته باستدعاء النادي.

وواصل: "كان الأمر أشبه بالفوز باليناصيب، فبعد أن كنت أجلس بجوار صديقي خوليو في المدرسة أصبحت أتواجد بجوار نجوم مثل فيرناندو موريانتس وكلارنس سيدورف وفيرناندو سانز ودافور سوكر وراؤول جونزالوس. كان أمرًا ساحرًا".

واختتم: "سعيد بالتواجد في بورتو والحياة في البرتغال ممتعة. الفريق لديه تاريخ عريق وسبق وحقق الأبطال مرتين وأنا مستمتع بالتواجد هنا".

ريال مدريد يعود لمنافسات الأبطال يوم الأربعاء المقبل بمواجهة أياكس الهولندي بينما يلعب برشلونة مع ليون الفرنسي الأسبوع المقبل.