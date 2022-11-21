كاسياس: رونالدو ضيف شرف في كأس العالم؟ سينافس على الحذاء الذهبي

يرى إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد أن كريستيانو رونالدو لن يكون ضيف شرف في كأس العالم.

هب إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني للدفاع عن زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن "صاروخ ماديرا" لن يكون ضيف شرف في كأس العالم 2022.

رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يعيش أوقاتًا عصيبة مع ناديه، خاصة بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها البرتغالي مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، ووجه خلالها انتقادات حادة إلى إدارة "الشياطين الحمر" والهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق.

كاسياس، نجم ريال مدريد السابق، والذي زامل رونالدو في النادي الملكي بداية من 2009 عند انتقال البرتغالي إلى "سانتياجو برنابيو"، وحتى رحيل "القديس" إلى بورتو البرتغالي في 2015، قرر الدفاع باستماتة عن رونالدو.

وعند سؤاله عن المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2022، رشح كاسياس الثنائي ليونيل ميسي ونيمار، قبل أن يوجهه انتباهه إلى زميله السابق.

وقال كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يبدو أن رونالدو جاء إلى كأس العالم كضيف، والناس لا يعولون عليه بسبب كل المشاكل التي يواجهها في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، فإنه منافس، حين يتحدث عن رونالدو فإنهم ينسون ما فعله، لكن لا، ما فعله لا يمكن أن يُنسى".

واختتم كاسياس: "رونالدو يعرف ما يفعله، وبالنسبة لي أحب دائمًا أن أراه في فريقي، رونالدو لا يزال يملك القدرة للعب على أعلى مستوى".

ومن المرجح أن يكون مونديال قطر آخر بطولة كأس عالم يخوضها رونالدو في مسيرته، حيث سيلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات أوروجواي، وغانا، وكوريا الجنوبية.