كاسونجو: لن أشكو الزمالك إلى "فيفا" وأفوض الجماهير للحصول على مستحقاتي

لاعب الزمالك السابق يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة

حرص الكونغولي كابونجو كاسونجو، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، حيث ناشدهم بالحصول على حقوقه المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، حيث أكد على أنه لن يتقدم بأي شكوى ضد النادي.

كاسونجو قال خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد: "أتابع جميع مباريات الزمالك حتى مواجهات السلة، ولا أفوت أي مباراة، وكنت أسير بشكل جيد وأشعر بالراحة هناك، والأمور كانت جيدة".

وتحدث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "لم ألمس الكرة إلا مرات معدودة، ولم أمتلك الوقت، الوضع الذي شاركت فيه لم يكن جيدًا، ولعبت على نفس خط إسلام جابر الذي كان مجهدًا، وكان عليّ القيام بأدوار دفاعية".

اللاعب الكونغولي تابع: "الزمالك هو فريقي الأول، والجميع يعلم أنني أحب النادي، وكنت أتناقش مع الإدارة السابقة، وكان هناك اتفاقيات، ورحلوا بعد ذلك، وتحدثت مع الإدارة الحالية، وقلت أنني سأغادر وهذا ما حدث".

كابونجو واصل: "لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك، حصلت على شيك كان يجب صرفه في منتصف يناير، ولكن لا يوجد رصيد، وقالوا لي أن الأمر سيتم حله، ولم يتم حل أي شيء حتى الآن".

ورفض كاسونجو شكوى الزمالك للاتحاد الدولي "فيفا"، حيث أكد على أن حب الزمالك يمنعه من ذلك، ولكنه يفوض جماهير الزمالك للمطالبة بحقوقه".

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واختتم كاسونجو تصريحاته قائلًا: "أمتلك نادي يشارك بالدرجة الثالثة بالكونغو، وأمتلكه من 3 سنوات، ومشاهد استقبالي في الكونغو طبيعية، لأنني كنت بعيدًا فترة طويلة عن بلادي، والجميع هنا يحبني".