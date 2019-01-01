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كاسونجو يتحدث عن فترته مع الزمالك بعد رحيله للوحدة السعودي

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كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك يتحدث بعد رحيله إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، بعد رحيله إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن الزمالك أمس، رحيل كاسونجو على سبيل الإعارة للوحدة السعودي لمدة 6 أشهر، مقابل ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وقال كاسونجو للموقع الرسمي للنادي: "الفترة التي تواجدت بها في الزمالك، كانت ممتعة للغاية، أعشق جماهير الأبيض وأكن لهم كل الاحترام والتقدير".

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وأضاف: "أشكر الجميع على فترتي مع الزمالك، ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بعد دعمي في الفترة الأخيرة".

واختتم تصريحاته: "الزمالك سيتوج بلقب الدوري المصري الممتاز، سأعود عقب نهاية الدوري المصري الممتاز، للاحتفال بالدرع مع زملائي".

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وسجل كاسونجو خلال المباريات الذي شارك بها في الدوري المصري الممتاز، 3 أهداف، وتمكن من تقديم أداء مميز.

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