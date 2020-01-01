كاسونجو: أرفض إهانة جماهير الزمالك لي .. ومكاني الحقيقي في أوروبا

مهاجم الزمالك يشعر بأنه تعرض للظلم داخل القلعة البيضاء.

يرى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق نادي الزمالك ، أن فريقه كان الأفضل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان الأحق بالتتويج باللقب القاري بدلًا من المارد الأحمر.

الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كاسونجو قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "صديقي قال لي ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يبدو عليه علامات الاستياء والغضب، ولا يحق لجمهور الزمالك أن يوجه لي الإهانة، بالنظر إلى المراحل السابقة التي مررت بها، وغيابي عن المشاركة".

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المهاجم الكونغولي تابع: "تمت إعارتي إلى الوحدة السعودي والوداد المغربي دون رغبتي، ودون أن يستشيرني أحدًا، وكنت أريد استكمال مشواري مع القلعة البيضاء".

وواصل: "لو كنت أكملت الموسم مع نادي الزمالك بهذا المستوى، لكنت في طريقي إلى أوروبا، ولكن النادي قام بإعارتي إلى الوحدة والوداد دون إرادتي وتعرضت للإصابة، ومن هناك عدت إلى الكونغو لمدة شهرًا دون استشارتي".

كابونجو أوضح تصريحاته قائلًا: "لاقيت معاملة سيئة في الوداد قبل خوض التدريبات، وقلت لهم أنني أريد التدريب وقالوا أنني يجب أن أخوض التدريبات دون الحصول على مقدم العقد، ولم أغادر الفندق واتصلت بمرتضى منصور الذي بذل جهدًا كبيرًا للعودة إلى القلعة البيضاء".

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واختتم كاسونجو تصريحاته قائلًا: "عانيت من عدم المشاركة تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم أصنع أي مشاكل، وعندما حصلت على الفرصة شاركت في مركز الجناح، وأنا مركزي الأصلي هو المهاجم، وفي نهائي دوري الأبطال حصلت على الكرة 3 مرات فقط، وكنت مجبرًا على الموافقة، وإلا كنت سأستمر بدون لعب".

يذكر أن نادي الزمالك أعلن عن قائمته المحلية، والتي شهدت استبعاد الكونغولي كابونجو كاسونجو، وذلك لحين تسويقه أو الاستغناء عنه بشكل نهائي.