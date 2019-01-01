كاستييخو يريد اللعب بشكل أكبر مع ميلان

الإسباني سجل 3 أهداف فقط بقميص الروسونيري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب الجناح الإسباني سامو كاستييخو، رغبته في المشاركة بشكل أكبر مع ميلان، قبل لقاء سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وسيلتقي ميلان مع سامبدوريا يوم السبت المقبل، عقب الخسارة في الديربي أمام إنتر، قبل التوقف الدولي وخسارة المركز الثالث.

وشارك كاستييخو بقميص ميلان في 31 مباراة منذ انضمامه من فياريال، لكن أغلبها جاء كبديل.

الإسباني تحدث لميدياسيت الإيطالية عن الديربي: "الشوط الأول أمام إنتر، لم يسر بشكل جيد، في الشوط الثاني كنا أقوى وأكثر رغبة في الفوز، لكن في النهاية لم تسر الأمور كما نريد".

وتابع عن مواجهة سامبدوريا: "نحن مستعدون للقاء سامبدوريا، أريد أن ألعب بشكل أكبر، مثل جميع اللاعبين، هذا طبيعي".

في أي مركز في الدوري يقع فريقك المفضل👀 pic.twitter.com/ZbMLEBAdj4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

ولم يمثل كاستييخو المنتخب الإسباني الأول، رغم ارتداءه قميص اللاروخا تحت 21 عامًا: "الأمور صعبة قليلاً في المنتخب بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الجيدين، لكن هدفي هو الانضمام في المستقبل".

وسجل كاستييخو 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات منذ انضمامه لميلان مطلع الموسم الجاري.