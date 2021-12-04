كاسانو يكشف مكالمة رونالدو "الغاضب": عايرني بأهدافه!

واصل النجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، إثارته للجدل، بانتقاده البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

رونالدو خسر معركة جديدة مع منافسه ليونيل ميسي مؤخرًا، بحصول الأرجنتيني على الكرة الذهبية السابعة له، مقابل 5 لنظيره البرتغالي.

كاسانو الذي اعتاد على انتقاد رونالدو في العديد من المناسبات، خرج ليكشف عن حديث صاحب الـ36 سنة له عبر محادثات "WhatsApp".

وقال المهاجم الإيطالي السابق في تصريحات على قناة كريستيان فييري على موقع "تويتش":"كريستيانو كتب لي عبر WhatsApp يطلب مني المزيد من الاحترام".

وأضاف:"طالبني باحترام كل الأشياء التي فاز بها والأهداف التي سجلها، ولكني لا أخشى قول الحقيقة وأواجه العالم كله برأيي".

وتابع:"سألت بوفون كيف حصل رونالدو على رقمي أخبرني أنه منحه للمسؤول الإعلامي ليوفنتوس ليقوم الأخير بإرساله إلى رونالدو".

واستكمل:"رونالدو أخبرني أنه سجل 750 هدفًا وأنا 150 فقط، ولذلك دعوني أوجه رسالة له، يا كريستيانو ما هي مشكلتك؟ أنت لديك كل شيء الآن عش بهدوء واسترخاء وافعل مثل ميسي الذي لا يهتم بدلًا من محاولة مراسلتي".

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يذكر أن رونالدو يعيش حالة من التألق على المستوى الفردي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 17 مباراة بكل البطولات.