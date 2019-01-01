كاسانو يعود إلى كرة القدم ولكن بوظيفة مختلفة

المهاجم الإيطالي يرفض ترك عالم الساحرة المستديرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض الإيطالي أنطونيو كاسانو، ترك عالم كرة القدم بالرغم من اعتزاله اللعب لأكثر من سنة، ليعود إلى الأجواء من جديد ولكن بوظيفة مختلفة.

المهاجم المخضرم السابق، قرر الالتحاق بدورة تدريبية لإعداد المديرين الرياضيين في كرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة يوم الإثنين 16 سبتمبر في كوريجانو.

وتضم الدورة التدريبية، ثنائي مشهور أيضاً في عالم كرة القدم الإيطالية، وهو سيرجيو بيليسير، وأليساندرو لوكاريلي.

بيليسير كان يدافع عن قميص كييفو، حتى العام الماضي بينما اعتزل لوكاريلي مع بارما في 2018.

جدير بالذكر أن عدد ساعات الدورة التدريبية 144 ساعة، وستكون خلالها إليزابيث سبينا أول امرأة تصل إلى هذه الدرجة من الاتحاد الأوروبي.