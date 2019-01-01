كاسانو يُرشح توتي لرئاسة روما: ذكي وشخص متوازن

كاسانو لديه أسبابه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى اللاعب الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، أن أسطورة روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، هو الأحق برئاسة النادي العاصمي.

وسبق لكاسانو أن ارتدى قمصان في الفترة من 2001 وحتى 2006.

ليجاور توتي ويحقق معهم لقب وحيد، هو السوبر الإيطالي عام 2001.

وعلق كاسانو الذي اعتزل العام الماضي: "أود أن أرى توتي رئيسًا لروما، يستطيع القيام بهذا لأنه ذكي وشخص متوازن".

وواصل: "استطيع نصحه في شراء اللاعبين والقيام بأشياء جيدة".

واختتم: "روما هي توتي، ليس بالوتا من بوسطن الأمريكية وليس بالديني من لندن الإنجليزية".

📆 12 أبريل 1941

ولد أسطورة وست هام بوبي مور - القبطان الوحيد الذي قاد إنجلترا إلى الفوز بكأس العالم🏆 pic.twitter.com/FCvpsjLUyU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وارتدى توتي شعار روما 25 عامًا، ليصبح قائد الفريق الأسطوري وهدافه التاريخي والأكثر مشاركة.