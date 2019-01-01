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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كاسانو يُرشح توتي لرئاسة روما: ذكي وشخص متوازن

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Getty Images
كاسانو لديه أسبابه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يرى اللاعب الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، أن أسطورة روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، هو الأحق برئاسة النادي العاصمي.

وسبق لكاسانو أن ارتدى قمصان في الفترة من 2001 وحتى 2006.

ليجاور توتي ويحقق معهم لقب وحيد، هو السوبر الإيطالي عام 2001.

وعلق كاسانو الذي اعتزل العام الماضي: "أود أن أرى توتي رئيسًا لروما، يستطيع القيام بهذا لأنه ذكي وشخص متوازن".

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وواصل: "استطيع نصحه في شراء اللاعبين والقيام بأشياء جيدة".

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واختتم: "روما هي توتي، ليس بالوتا من بوسطن الأمريكية وليس بالديني من لندن الإنجليزية".

وارتدى توتي شعار روما 25 عامًا، ليصبح قائد الفريق الأسطوري وهدافه التاريخي والأكثر مشاركة.

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