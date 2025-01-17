أسطورة إيطاليا ردًا على كاسانو: أنت شخص بلا قيمة ولا تتجرأ على ذكر اسم والدتي!

نجم ريال مدريد وروما السابق يثير الجدل من جديد

خرج كريستيان فييري مهاجم إنتر ومنتخب إيطاليا السابق، من أجل الرد على تصريحات أنطونيو كاسانو والتي هاجمه فيها وقام بالتقليل من برنامجه.

كاسانو سبق أن تهكم على فييري مؤخرًا، وقال إن حتى والدته لا تشاهد برنامجه "بوبو تي في" ، وهو البودكاست الذي يتحدث فيه النجم الإيطالي فيه عن مختلف القضايا الكروية في بلاده وخارجها.

ورًا على هذا الأمر، قال فييري عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"عزيزي كاسانو، يجب أن تخجل من نفسك، لا تتجرأ على ذكر اسم والدتي!".

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وأضاف:"تعلم كيفية التحدث عن الآخرين، أي شخص يخرج لذكر عائلات وأولياء أمور الآخرين هو إنسان لا قيمة له".

ويأتي هذا الخلاف بعدما كان كاسانو جزءًا من برنامج "بو بو تي في" في الماضي، بالمشاركة مع دانييلي أداني مدافع لاتسيو وإنتر السابق، ولكنهما رحلا، مما تسبب بعدها في اندلاع الكثير من المناوشات بين فييري وكاسانو.

ولا تعتبر هذه الواقعة الوحيدة من نوعها لكاسانو في الفترة الأخيرة، حيث قام كذلك بالهجوم العنيف على رافائيل لياو جناح ميلان، ووصفه باللاعب المزيف وعديم الأخلاق، وهو الأمر الذي دفع البرتغالي للرد عليه عن طريق نعته بلقب "المهرج".