أكد أنطونيو كاسانو على حاجة كرة القدم الإيطالي للتطور عن الوضع الحالي الذي أصبحت فيه مثيرة للإشمئزاز على حد وصفه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "BoboTV" وأكد خلالها أن كرة القدم الإيطالية تترك انطباعات سيئة حول العالم.

وقال كاسانو: "كرة القدم الإيطالية مثيرة للإشمئزاز، أنا أتحدث عن طريقة لعب أليجري وكابيلو وحتى سيميوني في إسبانيا".

وأضاف: "لحسن الحظ أن ذلك النوع من كرة القدم أصبح من التاريخ في معظم الأماكن حول العالم".

وأردف: "في هذه الأيام أنا أشاهد فقط كرة القدم الخاصة بأتالانتا والمدرب روبرتو مانشيني، أما بالنسبة للبقية في إيطاليا فعليهم التطور".

وأكمل: "ما الذي تضيفه طريقة لعب يوفنتوس مع أليجري لكرة القدم؟! كل ما نفعله الآن أننا نعطي انطباعًا سيئًا عن كرة القدم الإيطالية، على المستويين الدولي والمحلي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد فشل في الصعود إلى كأس العالم عقب أن خسر ضد مقدونيا بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.