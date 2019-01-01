كاسانو: سعر لوكاكو جنوني وأتطلع لصراع كونتي وساري

أنطونيو كاسانو نجم إنتر المعتزل يؤكد أن طلبات مانشستر يونايتد لترك لوكاكو تعد جنونية ويتطلع لمنافسة الدوري بين ساري وكونتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الكبير أنطونيو كاسانو لاعب إنتر المعتزل أن طلبات نادي مانشستر يونايتد المادية لحصول النيراتزوري على لوكاكو تعد جنونية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاسانو وأكد خلالها أنه يتطلع لمشاهدة الصراع على لقب الدوري بين كل من أنطونيو كونتي وماوريزو ساري.

وقال كاسانو: "إنتر لديه قائمة عظيمة من اللاعبين، يستطيع أنطونيو كونتي أن يحولهم لفريق قوي ينافس يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي".

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وأضاف: "ًصراع الدوري الإيطالي بين ساري وكونتي سيكون مثير للغاية، من السيء أن أليجري رحل، لكن عندما يعود سيكون من خلال فريق كبير".

وأكمل عن لوكاكو: "شخصيًا لا أحبه كلاعب، والحديث عن استقدامه بذلك المبلغ الذي يتم تداوله يعد جنونًا بالنسبة لي، أنا هنا أتحدث كأحد محبي النادي، أفضل رحيل إيكاردي واستقدام هيجواين من يوفنتوس".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد طلب الحصول على ٨٠ مليون جنيه استرليني نظير الاستغناء عن خدمات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح إنتر.