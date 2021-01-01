كاسانو : ديبالا يتبول على نفسه كلما تعرض للضغط

أزمة جديدة يواجهها المهاجم الأرجنتيني

قام أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما السابق، بمهاجمة باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، بسبب أزمة تجديد عقده مع النادي الإيطالي.

ديبالا يمر بفترة صعبة هذا الموسم، نظرًا لهبوط مستواه بشكل واضح، تزامنًا مع تمسكه بمطالبه المالية من أجل التوقيع على عقد جديد.

أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس قال إن اللاعب عليه إظهار المزيد من الجودة في الملعب والظهور بشكل أفضل، ليخرج كاسانو في تصريحات لصحيفة "ماركا" ليهاجم اللاعب الأرجنتيني أيضًا.

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وقال كاسانو:" ديبالا تعرض لمشاكل مع كل مدربيه في يوفنتوس، لذلك أتساءل ما إذا كان بطلًا أم لاعبًا رائعًا، بالنسبة لي هو ليس بطلًا ولا يصنع الفارق".

وأضاف:"إنه جيد في تسجيل الأهداف مثل دي ناتالي أو إنسيني، ولكن لو أراد الحصول على 10 ملايين يورو في يوفنتوس عليه أن يكون في مستوى أعلى".

وتابع:"لدي شعور أنه عندما يضغطون عليه يتبول على نفسه ثم يطلب بعدها مبالغ مالية طائلة في كل موسم".

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محرز مقابل ديبالا .. صفقة تبادلية مدوية في الطريق

يذكر أن راتب ديبالا الحالي يصل إلى 7.5 مليون يورو، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وسيتي وباريس سان جيرمان وتوتنهام بضمه في حالة فشل مفاوضات التجديد مع يوفنتوس.