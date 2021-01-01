كاسانو : بيريز هو البابا في ريال مدريد ويتحكم في الكرة الذهبية

ليس مجرد رئيس

مدح أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وروما وميلان السابق، فلورنتينو بيريز رئيس ريال الحالي، حيث وصفه بالبابا والملك.

اللاعب الإيطالي المثير للجدل لعب مع ريال مدريد في الفترة من 2006 إلى 2008، حيث لم يترك بصمة مميزة مع الفريق الإسباني.

وخرج صاحب الـ38 سنة مع النجم الإيطالي كريستيان فييري في حوار عبر "BoboTV" للحديث عن تجربته مع ريال مدريد.

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وقال كاسانو:"الأمر في ريال يختلف عن جميع أندية العالم، فلورنتينو بيريز هو البابا والملك وليس مجرد رئيس فقط".

وأضاف:"يمتلك قدرة هائلة في الحفاظ على النجوم، مودريتش كان قريبًا من الرحيل ولكنه استمر مع الفريق وفاز بالكرة الذهبية وكذلك كانافارو".

وتابع:"الكرة الذهبية في 2006 كان من الممكن منحها لبوفون أو زيدان لولا واقعة طرده في النهائي، ولكن تأثير بيريز كان واضحًا بعد انتقال كانافارو إلى ريال مدريد".

واستكمل:"زلاتان إبراهيموفيتش قال نكتة سابقة أن ميسي يتنافس على الكرة الذهبية مع فلورنتينو بيريز وليس كريستيانو رونالدو أثناء تواجده في إسبانيا، وأعتقد أنه كان على صواب".

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وأما عن قدرة يوفنتوس المالية:"النادي يمتلك قوة اقتصادية عملاقة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة".

يذكر أن كاسانو نجح في الفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال في موسم 2006/2007، وسجل 4 أهداف فقط في 29 مباراة خاضها طوال مسيرته بالفريق.