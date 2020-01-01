كاسانو: إيليتشيتش أفضل من ديبالا بعشرة أضعاف

أتمنى أن ينتهي فيروس كورونا على خير..

يؤمن أنطونيو كاسانو، اللاعب الإيطالي الشهير، أن يوزيب إيليتشيتش، لاعب أتالانتا، أفضل من باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، بعشرة أضعاف.

ويمتلك كاسانو تجربة كبيرة للغاية في عالم كرة القدم ولعب للعديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وقطبي ميلانو، وقد اعتزل في سامبدوريا عام 2018.

من وحي هذه الخبرة الكبيرة يؤمن كاسانو أن إيلتشيش كان ليكون من أفضل لاعبي العالم لو برز مبكرًا، وأنه يتفوق كثيرًا على ديبالا بما قدمه في مسيرته حتى اللحظة.

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كاسانو قال "لو التقى إيلتشيتش مع مدربه جاسبريني منذ عشر سنوات لكان من الممكن أن يصبح واحدًا من أفضل 5 لاعبين في العالم.".

كما أضاف "لا تمنحه الصحافة قدره فقط لأنه يلعب في أتالانتا، لو كان في يوفنتوس ومحل ديبالا، لكان العالم بأسره قد تحدث عنه.".

"إذا قارنا بين ما فعله ديبالا في الثلاث سنوات الأخيرة وما فعله إيلتشيتش، فإن النتيجة ستكون 10-0 لإيلتيشيتش."

يذكر أن إيلتشيتش قد قدّم مباراة من أروع ما يكون أمام فالنسيا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، عندما سجل أربعة أهداف في الميستايا وقاد فريقه لكتابة التاريخ ببلوغ ربع النهائي.

كما تجدر الإشارة إلى أن كرة القدم متوقفة في العالم بأسره بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد ناشد كاسانو الإيطاليين بالبقاء في المنزل وتوخي الحذر حتى لا يزداد الوضع سوءًا عن ما هو فيه حاليًا.