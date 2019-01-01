كازورلا يعود لمنتخب إسبانيا بعد 4 سنوات

تعرف على قائمة منتخب إسبانيا في تصفيات أوروبا

أعلن روبرتو مورينو، مساعد لويس إنريكي في تدريب إسبانيا، قائمة اللاروخا لمواجهة جزر الفارو والسويد في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا يورو 2020.

إنريكي غاب عن مؤتمر الإعلان عن قائمة المنتخب لأسباب شخصية دون الكشف عن التفاصيل.

وشهدت القائمة عودة سانتي كازورلا، لاعب فياريال، إلى اللاروخا للمرة الاولى بعد غياب دام 4 سنوات كاملة منذ المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأبعدت الإصابة اللاعب عن التواجد مع المنتخب، إلا أنّ ما يقدمه خلال الموسم الجاري مع فياريال دفع إنريكي لمنحه فرصة إضافية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ اللاعب شعر بالسعادة حينما بلغه استدعاء المدرب أكثر من فرحته حينما انضم للمرة الأولى إلى اللاروخا مع لويس أراجونيس.

كما تواجد ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، للمرة الأولى من 2016 في قائمة المنتخب.

بعض من جمال الكرات التي رأيناها في كأس العالم على مر التاريخ🏆😍



⚽️ ما هي الكرة المفضلة لديك؟🤔 pic.twitter.com/5LI2iFBlmt — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا، باو لوبيز

الدفاع: داني كارفاخال، سيرخيو راموس، ماريو هيرموسو، دييجو ليورنتي، إنياجو مارتينيز، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، خيسوس نافاس.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودريجو هيرنانديز، داني باريخو، إيسكو، فابيان رويز، سانتي كازورلا.

الهجوم: أويارزابال، رودريجو مورينو، ماركو أسينسيو، إياجو أسباس، ألفارو موراتا.