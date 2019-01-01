كازورلا: نسيت الإصابة وعدت لأفضل مستوياتي

سانتي كازورلا نجم أرسنال السابق يؤكد على سعادته بعودته لأفضل مستوياته من جديد بعد فترة غياب عن الملاعب بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني سانتي كازورلا لاعب أرسنال السابق وفياريال الحالي على سعادته الكبيرة بسبب عودته لأفضل مستوياته من جديد رفقة الغوصات الصفراء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كازورلا لصالح "أومني سبورت" وأكد خلالها أنه قد نسي تمامًا فترة الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

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وقال كازورلا: "لقد عملت بكل ما لدي من قوة من أجل أن أستعيد أفضل ما لدي من مستوى، لقد كان ذلك هو هدفي من البداية، لولا لذلك لكنت قد اعتزلت".

وأضاف: "لا يمكنك أن تعرف كيف ستشعر إلا عندما تعود للمباريات التنافسية، ومباراة بمباراة تستعيد أفضل ما لديك، لقد نسيت الإصابة تمامًا".

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وأكمل: "أعتقد أنني في الوقت الحالي أصبحت قريبًا للغاية من أفضل مستوياتي، ربما لا يزال لدي بعض المساحة من أجل التطور، لم أتخيل أنني سأعود لتلك المستويات من جديد".

جدير بالذكر أن كازورلا كان قد شارك مع فياريال في 35 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع سبعة خلال 2200 دقيقة لعبهم.