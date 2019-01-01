كازورلا: ما كنت لأتخيل تلك العودة في أحلامي

الإسباني يعود للمنتخب لأول مرة منذ نوفمبر 2015..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سانتي كازورلا نجم فياريال اندهاشه من حصوله على استدعاء لمنتخب إسبانيا لأول مرة منذ 3 أعوام ونصف.

وقال كازورلا لصحيفة "اس" الإسبانية:"دائماً ما كنت أحلم بيوم أعود فيه للمنتخب عقب عامين من الإصابات، ولكنه كان صعباً أن أتخيل حدوثه".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية، لا زلت أقرأ الرسائل الجميلة التي أرسلها لي الناس. في أكثر أحلامي جموحاً ما كنت لأتخيل هذا".

وأوضح:"أريد شكر كل من كان بجانبي في الأوقات الصعبة. سأستمتع بذلك، أخطط لمنح الأمر أفضل ما لدي هنا".

وتابع:"لقد كان موسماً جيداً للغاية ولكني لم أتوقع أن ينتهي بتلك الطريقة... أنا في عمر معين وأعرف أن الأمور تكون معقدة فيه".

وكان كازورلا قد خضع لسلسلة من الإصابات والعمليات الجراحية التي كادت أن تقضي على مسيرته الكروية وليس الدولية فقط.

يذكر ان صانع الألعاب البالغ من العمر 34 عاماً قد سجل في مشاركته الدولية الأخيرة ضد إنجلترا في نوفمبر 2015.