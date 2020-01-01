كازورلا على بُعد خطوة من السد القطري براتب خيالي .. ومنافسة أمريكية

كازورلا من اللاعبين الأسبان المميزين خلال السنوات الماضية

أعلن أحمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم نادي السد القطري، عن اقتراب الإسباني سانتي كازورلا من الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن كازورلا لاعب فياريال الإسباني مطلوب في السد برغبة من تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق القطري.

ووفقًا لما جاء على لسان الأنصاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن اللاعب اقترب من إتمام الصفقة إن لم يكن وقع بالفعل.

المزيد من الفرق

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي نشرت تفاصيل التعاقد المحتمل بين الطرفين، أن العقد سيمتد إلى عامين.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على راتب عالي من أجل جلبه إلى الشرق الأوسط خلال الصيف المقبل، لتدعيم فريق السد.

وأكدت التقارير أن هناك منافسة من بعض الأندية بالدوري الأمريكي، لضم كازورلا، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، خاصًة وأن نادي الغواصات الصفراء أكد رحيل اللاعب بنهاية الموسم.