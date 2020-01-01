كازورلا: أرسنال سألني عن نجمي فياريال

أرسنال يستغل نجمه السابق لتدعيم الفريق

كشف نجم أرسنال السابق وفياريال الحالي سانتي كازورلا عن اتصالات من قبل مسؤولي النادي اللندني للاستعلام عن لاعبي فياريال باو توريس وصامويل شوكويزي.

ولفت قلب الدفاع والجناح الدولي النيجيري الأنظار في الكرة الإسبانية رفقة الغواصات الصفراء، وارتبطا بعديد الأندية خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال كازورلا مع "ماركا": "أصدقاء من أرسنال اتصلوا بي وسألوني حول الثنائي، سألوني إذا كانوا بإمكانهم الانتقال للبريميرليج غداً، وعن إمكانياتهما".

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وأضاف: "من الجيد أن تهتم الأندية الكبيرة بصغار فياريال، ولكن أخبرت مسؤولي أرسنال أن يتركوهم هنا في الوقت الراهن، يحتاجان للوقت والتطور، يملكان شخصية قوية".

وواصل نجم المدفعجية السابق: "في حالة باو هناك كلام دائماً عن برشلونة وسيتي، ولكنه يعي أنه يحتاج للتطور كلاعب ويرى في المستقبل أين يمكن أن يلعب".

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وحول مستقبله الشخصي: "لا أخطط على المدى البعيد، أنا في الخامسة والثلاثين، سنرى بعد نهاية الموسم ما يمليه علي جسدي، حالياً أنا سعيد، ولكن الإصابات تصعب الأمر".

وعاد كازورلا لصفوف فياريال قبل موسمين بعد فترة من الإصابات المتعاقبة أثرت على مشواره مع أرسنال.