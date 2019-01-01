كاريوس يهنئ ليفربول.. وردود أفعال متباينة عبر تويتر

أحدهما يهديه البطولة والآخر يزيد طينه بلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هنأ لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول المعار إلى بشكتاش، فريقه الإنجليزي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر.

وكتب كاريوس عبر تويتر:"أهنئ ليفربول، سعيد حقاً للجميع في النادي والجماهير، لقد كنتم تستحقون ذلك".

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this. — Loris Karius (@LorisKarius) June 1, 2019

الرد الأول الذي أتى على رسالة كاريوس كان مجاملاً من أحد المشجعين الذي قال:"هذه البطولة لك أيضاً".

الرد التالي مباشرةً كان اقتطاعاً من حديث كاريوس عن استحقاق ليفربول، ليغرد:"أنت بالتأكيد لم تكن تستحقها".

وكان كاريوس هو حارس مرمى الريدز في نهائي العام الماضي والذي خسره ليفربول 3-1 ضد ريال مدريد، وتسبب خلاله الحارس الألماني في هدفين.