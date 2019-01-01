كاريوس يطالب ليفربول بإلغاء إعارته لبيشكتاش

الحارس الألماني يقترب من العودة لقلعة أنفيلد والرحيل عن بيشكتاش

فيسبوك تويتر محمد عماد

طالب الحارس الألماني لوكاس كاريوس فريق ليفربول بإنهاء إعارته لفريق بيشكتاش التركي، وذلك وفقًا لما ورد في الصحيفة التركية "تركيا كازايتاسي".

ويلعب كاريوس في صفوف بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عامين قادمًا من صفوف ليفربول.

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وشارك الحارس الألماني مع بيشكتاش هذا الموسم في 27 مباراة في مختلف المسابقات.

على الرغم من ذلك فأن ارتكاب اللاعب للعديد من الأخطاء جعله محط انتقادات مدربه سينول جانس، والتي قد تؤدي إلى عودة اللاعب إلى قلعة أنفيلد وإنهاء علاقته بفريق بيشكتاش.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن كاريوس يريد البحث عن فرصة للانضمام لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلًا من البقاء بنادي العاصمة التركية إسطنبول.

وكان كاريوس قد أصبح خيارًا ثالثًا لفريق الريدز بعد البرازيلي أليسون بيكر ثاني أغلى حارس مرمى في العالم، والبلجيكي سيمون مينيولية.

يشار إلى أن أداء كاريوس التاريخي أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، هو ما عجل برحيله عن كتيبة المدرب يورجن كلوب، وقدومه على شراء أليسون بيكر القادم من روما.