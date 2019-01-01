كاريوس يريد البقاء في بيشكتاش

الحارس الألماني المعار من ليفربول يريد البقاء في تركيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف الحارس الألماني لوريس كاريوس المعار إلى نادي بيشكتاش التركي عن رغبته بالبقاء في صفوف النادي التركي لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية فإن كاريوس صاحب الـ 25 عامًا أصبح محل ثقة مدرب بيشكتاش مؤخرا خصوصا بعد سلسلة الانتصارات الستة التي حققها الفريق في الدوري.

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وحسب التقارير التركية فإن كاريوس سيقضي العام الثاني من الإعارة في ناديه التركي حيث أنه ليس من ضمن خطط المدرب الألماني يورجن كلوب في ليفربول.

يذكر أن كاريوس كان سببا رئيسيا لخسارة ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد خطأه في الهدف الثاني والثالث ضد ريال مدريد.