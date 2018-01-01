من كاريوس لبيكر.. حراسة عرين ليفربول في مهب الريح!

الحارس البرازيلي أليسون بيكر يتسبب في هدف مانشستر يونايتد في شباك الريدز

فيسبوك تويتر محمد عماد

تسبب الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر في استقبال شباك فريقه ليفربول هدف التعادل من مانشستر يونايتد بخطأ فادح في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الخطأ الذي ارتكبه الحارس البالغ من العُمر 26 عامًا هو ليس الأول له في البريميرليج هذا الموسم، حيث أنه تسبب في هدفين سكنا شباك الريدز حتى الآن.

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هدفان في شباك الريدز في البريميرليج تسبب بهما أليسون هذا الموسم، وهو نفس عدد أخطاء حارسي ليفربول الموسم الماضي، حيث أن مينيولية وكاريوس لم يتسببا سوى في هدفين سكنا شباك الريدز الموسم الماضي على مستوى البريميرليج.

في نفس الإطار فإن أليسون بيكر هو ثاني أكثر الحراس ارتكابًا للأخطاء التي تسببت في أهداف هذا الموسم في البريميرليج، بعد أسمير بيجوفيتش وبيرناد لينو، حيث تسبب كل حارس منهما في استقبال ثلاثة أهداف في شباك فريقه.

يذكر أن أليسون بيكر يخوض موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من روما في صفقة قدرت بـ 62 مليون يورو.