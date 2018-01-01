النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

من كاريوس لبيكر.. حراسة عرين ليفربول في مهب الريح!

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الحارس البرازيلي أليسون بيكر يتسبب في هدف مانشستر يونايتد في شباك الريدز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

تسبب الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر في استقبال شباك فريقه ليفربول هدف التعادل من مانشستر يونايتد بخطأ فادح في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الخطأ الذي ارتكبه الحارس البالغ من العُمر 26 عامًا هو ليس الأول له في البريميرليج هذا الموسم، حيث أنه تسبب في هدفين سكنا شباك الريدز حتى الآن.

مانشستر يونايتد يجري تغييرات على الهيكل الإداري ومصير مورينيو مجهول

اختيارات المحررين

هدفان في شباك الريدز في البريميرليج تسبب بهما أليسون هذا الموسم، وهو نفس عدد أخطاء حارسي ليفربول الموسم الماضي، حيث أن مينيولية وكاريوس لم يتسببا سوى في هدفين سكنا شباك الريدز الموسم الماضي على مستوى البريميرليج.

في نفس الإطار فإن أليسون بيكر هو ثاني أكثر الحراس ارتكابًا للأخطاء التي تسببت في أهداف هذا الموسم في البريميرليج، بعد أسمير بيجوفيتش وبيرناد لينو، حيث تسبب كل حارس منهما في استقبال ثلاثة أهداف في شباك فريقه.

يذكر أن أليسون بيكر يخوض موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من روما في صفقة قدرت بـ 62 مليون يورو.

الموضوع التالي:
ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة
الموضوع التالي:
فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل
الموضوع التالي:
روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات
الموضوع التالي:
مورينيو يتجاهل هزيمة ليفربول ويراهن على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي
إغلاق