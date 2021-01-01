كاريلي يكشف عن طريقته لتعويض الغيابات وسبب غياب المولد

المدير الفني للاتحاد يتحدث عن كيفية تعويض الغيابات

كشف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن سبب غياب فهد المولد، عن مباراة فريقه أمام القادسية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، متحدثًا عن انتصار فريقه.

الاتحاد حقق الفوز على القادسية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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كاريلي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قرار تواجد فهد المولد على مقاعد البداء داخلي لا يوجد كلام فيه"، رافضًا الكشف عن سبب غيابه.

المدير الفني للاتحاد تحدث عن الانتصار على القادسية، حيث قال: "القادسية قوي ونتيجة الدور الأول كانت صعبة بالنسبة لنا، بالرغم من الفوز، الأمور كانت مختلفة اليوم، واللاعبين قدموا أداء كبير في الملعب ويستحقون الفوز".

وعن تعويض الغائبين قال كاريلي: "أعمل على تسوية الناحية الفنية لجميع اللاعبين، بالرغم من الغيابات في الفريق، ونبحث على وجود البدائل في أغلب الأوقات، حتى لا نعاني في حالة غياب بعض اللاعبين".

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع.