كاريلي يتحدث عن قوة الرجاء .. ويعلق: سيعقد النهائي العربي علينا

المدرب البرازيلي يتحدث عن مواجهة الرجاء المغربي

علق البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على حظوظ فريقه في نهائي كأس الأندية العربية الأبطال، عندما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي، متحدثًا عن قوة الأخير.

الاتحاد سيواجه نظيره الرجاء مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

فابيو قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN" البرازيلية: "عندما جئت لتدريب الاتحاد، كان هدفنا هو وضع الفريق في مكانته، بالمنافسة على الألقاب والمراكز الأولى، وهذه هي فرصتنا الأولى لتحقيق هذا الهدف".

المدرب البرازيلي تابع: "المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولدينا الفرصة لإظهار قوة هذه المجموعة من اللاعبين، ولقد عملنا بجد من أجل الوصول إلى هنا، وسأحصل على اللقب الأول مع الاتحاد".

كاريلي واصل: "فريق نادي الرجاء، هو خصم قوي للغاية، ونحن على يقين بأن المباراة ستكون معقدة للغاية، ولكننا نعمل على صنع مواجهة رائعة والسعي وراء هذا اللقب".

وتولى فابيو كاريلي مهمة تدريب الاتحاد خلال الموسم الماضي، حيث كان يعاني الفريق على مستوى النتائج، وكان يصارع الهبوط، ولكنه نجح في قيادته للخروج إلى بر الأمان.

رئيس الأهلي يعلن عن خبرًا سارًا لجماهير ناديه

وأنهى الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وهو محتلًا للمركز الثالث، حيث كان منافسًا على الصدارة في الأسابيع الأخيرة من عمر البطولة.