كاريلي: لا أركز في الألقاب .. وأواجه الشباب بطريقتي الخاصة

المدرب البرازيلي يتحدث عن مواجهة الشباب بالبطولة العربية.

أكد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أنه لا يركز على الألقاب بقدر استعداده للمباراة القادمة، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بأي ضغوط تجاه ترشيح فريقه للتتويج ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد يستعد لمواجهة الشباب، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، مساء غدٍ الإثنين، لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة.

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كاريلي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بحضور مراسل "جول": "إراحتي للاعبين هي بالتشاور مع الجهاز الطبي، ومن أجل أن يكونوا جاهزين لبقية المباريات، وأنا راضٍ تمامًا عن عناصر فريقي هذا الموسم".

المدرب البرازيلي تابع: "نحن في مرحلة تطور مع الاتحاد، الفريق يحتاج إلى الوقت، جوارديولا ذكر أنه احتاج الى عام حتى يندمج مع الفريق، نحن في طور البناء ونسعى بأن نكون في أعلى جاهزية قريبًا".

وأردف: "في حال لم تتأكد مشاركة جاري رودريجيز في المباراة، سأختار الصربي ألكسندر بريجوفيتش بدلًا منه، وفي حالة تأكد مشاركته، سيكون الشكل الهجومي لفريقي مكون من فهد المولد وعبد الرحمن العبود وجاري رودريجيز ورومارينيو".

واختتم كاريلي تصريحاته قائلًا: "لعبنا مواجهتين أمام الشباب هذا الموسم، ونحن كتابان مفتوحان لبعض، بانيجا قائد الشباب ذكر بأن هذه المباراة مهمة جدًا ولها وضعها الخاص، سألعب بطريقتي الخاصة وأتمنى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".