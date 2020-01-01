كاريلي: لا أخشى الهلال وهدفي إعداد الهلال للموسم المقبل

المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد يتحدث عن توليه المسؤولية.

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق الاتحاد ، على أنه لا يخشى مواجهة الهلال المقبلة، وأن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز.

الاتحاد سيواجه الهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة 19 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ، مساء يوم السبت المقبلة.

كاريلي قال خلال مؤتمر تقديمه: "على من يرتدي قميص الاتحاد، القتال من أجل فريقه، لأنه فريق كبير، ويستعد لمواجهة الهلال، وهو فريق مميز".

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المدرب البرازيلي تابع: "لا نخشى مواجهة الهلال أو مثل هذه المواجهة، نحن نلعب فقط من أجل فريقنا، لتحقيق الانتصار ونقاط المباراة كاملة".

فابيو كاريلي أردف: "منذ تولي المسؤولية وأخذت قرارًا بإعداد الفريق للموسم المقبل، حتى يعود الفريق إلى سابق عهده، وينافس بقوة على البطولات ويتوج بها".

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المدير الفني الجديد للاتحاد امتدح أداء فريقه، بعد الفوز على أولمبيك آسفي المغربي، والصعود إلى نصف نهائي كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

واختتم كاريلي تصريحاته قائلًا: "الحالة البدنية للاعبي الاتحاد أمام أولمبيك آسفي المغربي كانت مميزة، على الرغم من طول قامة لاعبي الخصم وضغط الجماهير، وهذا ما يثبت الحضور الذهني للاعبينا".

الاتحاد تعاقد مع كاريلي، خلفًا للمدرب الهولندي هينك تين كات، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب سوء نتائج الفريق.