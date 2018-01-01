كاريلي بعد رحيله: انقلاب لاعبي الوحدة سبب عدم استمراري

المدير الفني السابق للوحدة يتحدث عن سبب رحيله عن الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني السابق فريق الوحدة السعودي، عن سوء معاملة لاعبيه له وللجهاز الفني بالكامل، بعد إعلانه رحيله عن الفريق الفترة الماضية.

الوحدة أعلن عن رحيل كاريلي بعد مباراة الاتفاق، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كاريلي قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "انقلبت الأمور داخل فريق الوحدة، بعد إعلاني رحيلي لتدريب كورينثيانز البرازيلي، خلال الفترة الأخيرة". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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المدرب البرازيلي تابع "معاملة لاعبي الوحدة ساءت معي ومع جميع أعضاء الجهاز الفني، فور علمهم برحيلي".

مدرب الوحدة السابق أردف "فضلت الرحيل وعدم الاستمرار لنهاية الشهر الجاري، حفاظًا على استقرار الفريق، بعد أن أصبح التعامل بين الجهاز الفني واللاعبين مستحيلًا".

⭕️رسميًا: إدارة نادي #الوحدة برئاسة الكابتن حاتم خيمي تعلن أن مباراة الاتفاق اليوم هي آخر مباراة للمدرب فابيو كاريلي وسيعلن لاحقاً عن المدرب البديل الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة. pic.twitter.com/UXh8B2DXtQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 13, 2018

كاريلي وجه الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مشيدًا بقوة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين، ودعم آل الشيخ له.

المدير الفني المرتقب لكورينثيانز أكد على أن الهلال هو المرشح الأبرز للتويج بالدوري السعودي هذا الموسم، لأنه يمتلك أفضل لاعبين محترفين.

الوحدة يحتل المركز الخامس في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.