النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كاريلي بعد رحيله: انقلاب لاعبي الوحدة سبب عدم استمراري

التعليقات()
المدير الفني السابق للوحدة يتحدث عن سبب رحيله عن الفريق

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني السابق فريق الوحدة السعودي، عن سوء معاملة لاعبيه له وللجهاز الفني بالكامل، بعد إعلانه رحيله عن الفريق الفترة الماضية.

الوحدة أعلن عن رحيل كاريلي بعد مباراة الاتفاق، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كاريلي قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "انقلبت الأمور داخل فريق الوحدة، بعد إعلاني رحيلي لتدريب كورينثيانز البرازيلي، خلال الفترة الأخيرة".

اختيارات المحررين

المدرب البرازيلي تابع "معاملة لاعبي الوحدة ساءت معي ومع جميع أعضاء الجهاز الفني، فور علمهم برحيلي".

مدرب الوحدة السابق أردف "فضلت الرحيل وعدم الاستمرار لنهاية الشهر الجاري، حفاظًا على استقرار الفريق، بعد أن أصبح التعامل بين الجهاز الفني واللاعبين مستحيلًا".

كاريلي وجه الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مشيدًا بقوة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين، ودعم آل الشيخ له.

المدير الفني المرتقب لكورينثيانز أكد على أن الهلال هو المرشح الأبرز للتويج بالدوري السعودي هذا الموسم، لأنه يمتلك أفضل لاعبين محترفين.

الوحدة يحتل المركز الخامس في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.

الموضوع التالي:
ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري
الموضوع التالي:
أنشيلوتي يعد جماهير نابولي بالفوز ببطولة
الموضوع التالي:
3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي
الموضوع التالي:
أبراموفيتش يتدخل لحل أزمة تشيلسي مع العنصرية
الموضوع التالي:
الهلال يُساهم في اليوم العالمية للغة العربي على طريقة
إغلاق