"كاريلي أضاع الدوري "السهل" الموسم الماضي، الاتحاد سيُنافس لكن بشرط"

الاتحاد أنهى الموسم الماضي ثالثًا في الدوري السعودي

أكد الناقد الرياضي خالد أبو غانم أن أخطاء فابيو كاريلي خلال الموسم الماضي منعت الاتحاد من الفوز بلقب الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه كان الدوري الأسهل للفوز به منذ عدة سنوات.

كاريلي قاد العميد لإنهاء الموسم في المركز الثالث بعد معاناته خلال الموسمين السابقين للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لكن الغنام أكد أن الفريق كان لديه فرصة كبيرة وحقيقية للفوز باللقب لولا أخطاء المدرب البرازيلي وعدم استغلاله لتعثر المنافسين.

مضيفًا لبرنامج الحصاد الرياضي "لست مقتنعًا أبدًا بالمدرب كاريلي، وأرى أن الاتحاد بنجومه وعناصره أكبر منه، كانت لديه فرصة للفوز بلقب الدوري السهل جدًا الموسم الماضي لكنه أهدرها".

تابع "الهلال والشباب أهدرا الكثير من النقاط لكنه لم يستغل ذلك أبدًا، الفرق الأخرى خدمت الاتحاد لكن كاريلي أضاع النقاط ولم يستغل ذلك، ولذا أرى أن استمراره قرارًا خاطئًا، الاتحاد يحتاج مدرب بشخصية أفضل".

أبو غانم، ورغم ذلك، رشح الاتحاد ضمن 3 أندية ستنافس على الدوري السعودي الموسم القادم، بقوله "الهلال والنصر والاتحاد هم المرشحون للتنافس على لقب الدوري الموسم القادم، لكن منافسة الاتحاد مشروطة بتعاقده مع علي مبخوت أو مهاجم بقيمته وجودته".

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع إيجور كورونادو نجم الشارقة، ويُحاول حاليًا ضم مبخوت مهاجم الجزيرة.