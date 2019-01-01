كاريلو يضع الهلال في مأزق قبل الديربي

الزعيم يحتاج لهزيمة النصر حتى يحافظ على انفراده بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة باراوجواي.

رفاق كاريلو واجهوا باراجواي أول أمس السبت وديًا، وحققوا الفوز بهدف وحيد، لكن محترف الزعيم أصيب خلال المباراة.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" فإن كاريلو سيصل إلى ناديه غدًا الثلاثاء، لعرض التقرير الطبي لحالته على الجهاز الطبي للزعيم، لتحديد موقفه من المشاركة في الديربي أمام النصر.

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وأوضحت الصحيفة أن سالم الدوسري سيكون هو البديل حال عدم إمكانية لحاق البيروفي بالديربي.

ومن المقرر أن يقام ديربي الرياض في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن العالمي، صاحب الوصافة.