كاريلو: نستحق الفوز والمباراة كانت أمام منافس قوي

الهلال اعتلى صدارة الترتيب بعد الفوز على أبها

تحدث البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي، عن الفوز على أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات البطولة، وتمكن من استغلال تعثر النصر أمام ضمك أمس.

الزعيم تصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيق الفوز ووصوله إلى النقطة 35 في الصدارة.

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وقال كاريلو صاحب الهدف الأول في لقاء أبها: "المباراة كانت صعبة للغاية وأرضية مرهقة والمنافس قوي لم يكن سهلًا".

وأضاف: "نستحق الفوز على أبها بكل تأكيد، تمكنا من السيطرة على اللقاء ماعدا بعض الدقائق التي شهدت هدف أبها".

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وتابع كاريلو تصريحاته: "عملنا على أنفسنا خلال الفترة الماضية من أجل تفادي المفاجآت أمام أبها، ودخلنا اللقاء بنقاط القوة لدينا وبالفعل تمكنا من الفوز".

الهلال يسعى للحفاظ على الصدارة خلال المرحلة المقبلة من أجل المنافسة على للقب في الموسم الحالي، وتفاديء ما حدث الموسم الماضي بعد ضياع اللقب في الأمتار الأخيرة.