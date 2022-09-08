كاريلو: نتذكر هزيمتنا من الزمالك وسنفوز بكأس سوبر لوسيل

لاعب الهلال يتحدث عن مواجهة الزمالك مرة أخرى

أكد البيروفي أندريه كاريلو جناح فريق نادي الهلال، على أن فريقه لم ينس الهزيمة التي تعرض لها على يد الزمالك منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هناك دافع لتحقيق بطولة كأس سوبر لوسيل.

ماذا حدث بين الهلال والزمالك بالسوبر المصري السعودي؟

في أكتوبر 2018، جمعت مباراة بين الهلال والزمالك في كأس السوبر المصري السعودي، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

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Shahid

الزمالك حقق الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

سجل هدفي الزمالك التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو، بينما سجل هدف الهلال الوحيد السوري عمر خربين.

ماذا قال كاريلو عن مواجهة الهلال والزمالك بكأس سوبر لوسيل؟

وعلى عهدة المترجم، قال كاريلو خلال حديث عبر قناة "روتانا خليجية" في برنامج "كورة": "تطلعات اللاعب دائمًا تحقيق البطولة، والمباراة ليس لها فرصة أخرى، وسندخل تلك المواجهة ونبحث عن تحقيق البطولة".

اللاعب البيروفي واصل: "نتذكر مباراتنا التي جمعتنا بالزمالك في أرضنا منذ سنوات، ولم نستطع تحقيق الفوز، يظل بداخلنا دافع لتحقيق هذه البطولة".

واستطرد قائلًا: "الموسم الحالي سيكون مختلفًا، بتواجد كأس العالم 2022، ولكن مهما كانت الظروف إذا توقف الدوري أو لم يتوقف، سنسير في طريقنا وأهدافنا لن تتغير وسنلعب جميع مبارياتنا بنفس الطموح ونسعى لتحقيق البطولات دائمًا".

واختتم أندريه تصريحاته قائلًا: "نعد جماهير الهلال بتقديم كل ما لدينا داخل الملعب، من أجل منحهم السعادة وجيلنا عود الجمهور على إسعادهم ونحاول دائمًا أن نجعلهم سعداء".

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