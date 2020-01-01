كاريلو: سعيد بتواجدي في الهلال.. والمنافسة قوية بالدوري السعودي

كاريلو يتحدث عن مسيرته مع الهلال السعودي

تحدث البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي، عن فترته مع الهلال ومحطاته السابقة مع كرة القدم في الدوري البرتغالي والدوري الإنجليزي.

كاريلو يعد من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، ويقود الهلال في أكثر المباريات إلى الفوز.

وقال كاريلو في تصريحات تلفزيونية: "سعادتي كبيرة للغاية بشأن الحب الذي ألقاه من الجماهير وكل من يتواجد في الهلال، وأيضًا استقرار عائلتي هنا يسعدني".

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وتابع اللاعب البيروفي: "خضت تجربة في الدوري الإنجليزي رفقة نادي واتفورد ولكنه لم يكن ينافس على بطولات وقتها وكان يسعى للهروب من دوامة الهبوط في الدرجة الأولى".

وأردف كاريلو: "وفي الدوري البرتغالي هناك 3 أندية ينافسون على الألقاب وقد تمكنت في تمثيل فريقين منهم خلال مسيرتي".

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واختتم الجناح البيروفي: "المنافسة في الدوري السعودي قوية، وهناك أندية تتنافس بها مثل النصر والأهلي والاتحاد والفيصلي".

كاريلو يعد من أبرز المحترفين في الوقت الحالي رفقة الفرنسي جوميس في الهلال حيث قدما الكثير للزعيم خلال الفترة الأخيرة.